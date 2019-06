Widerstand gegen 5G-Antenne der Swisscom

Der Standort befinde sich mitten im Dorf, in unmittelbarer Nähe von Kindergarten, Schulhaus und Landwirtschaft, was angesichts der Ungewissheit über die negativen Einflüsse der Strahlenbelastung «komplett unpassend» sei, wie es in der Einladung weiter heisst. Durch die Antenne werde zudem das Ortsbild verschandelt, und es sei eine Wertverminderung der Liegenschaften zu erwarten.

Der Informationsabend findet am Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr im Restaurant Hirschen in Reutigen statt. Ein Vertreter des Vereins gigaherz.ch wird zum Thema 5G referieren, zudem gibt es Informationen und Unterstützung zum Einspracheverfahren.

«Es geht nicht ums Geld»

Dabei sein wird auch Bruno Burger. Er ist Geschäftsleiter der Landmaschinenfirma Burger Reutigen AG und Besitzer der Liegenschaft Dorfstrasse 20. Warum ist er einverstanden, dass die Swisscom dort eine 5G-Antenne aufstellt? «Aus Überzeugung», sagt er wie aus der Pistole geschossen. «Ich benutze selber ein Mobiltelefon und und verkaufe auch Landmaschinen, bei denen die 5G-Technologie zum Einsatz kommt, etwa zur Positionsbestimmung bei autonomen Sämaschinen.» Er vertraue auf das Bundesamt für Umwelt, das 5G-Antennen für gesundheitlich unbedenklich erklärt habe. «Es geht mir auch nicht ums Geld», fügte er an. «In einer kleinen Gemeinde wie Reutigen ist die Entschädigung, die die Swisscom bezahlt, nicht sehr hoch.»