Wer sind die Grossmütter der Revolution?

Sie wird der Frage nachgehen, wer die Frauen der «GrossmütterRevolution» sind und was sie tun. «Die Frauenbewegung weist auf den engen Zusammenhang zwischen individuellen Erfahrungen und den gesellschaftlichen Bedingungen hin», heisst es in der Medienmitteilung zu dem Anlass. «Sie kritisiert die schlechtere Ausbildung und Entlöhnung von Frauen, bringt Tabuthemen wie Schwangerschaftsabbruch oder Gewalt gegen Frauen in öffentlichen Diskussion ein.» Für die Organisation des Anlasses ist Pfarrerin Brigitte Ingold verantwortlich. Musikalisch wird die Feier vom Celloduo Eva Klaus und Ruedi Bernet gestaltet.