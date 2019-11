Wenn noch Luft nach unten ist...

«Gerhard Tschan und Michel Gsell haben alle Preise der Kleinkunst gewonnen, aber was sie zeigen, ist gar nicht klein», schwärmt Kurt Keller, Pressesprecher des Thuner Kultursoufflés, bei welchem Schertenlaib & Jegerlehner nächsten Samstag zu Gast sind. «Was wir an den beiden lokalen Künstlern so schätzen, sind ihre heitere Selbstironie und ihr Talent, das Clowneske mit musikalischer Meisterschaft zu verbinden.»