Wechsel bei Firma Mock

Marcel Mock hat die Leitung der Mock Schreinerei AG von seinem Vater Rudolf Mock übernommen: Das teilt das Unternehmen mit. Der 32-jährige Marcel Mock sei seit über acht Jahren im Unternehmen tätig und habe sich sein Rüstzeug einerseits in der Praxis, andererseits auch mit Aus- und Weiterbildungen in Schreinergewerbe, Betriebswirtschaft und Führung geholt. In der Leitungsposition wird er vom abtretenden Vater weiterhin unterstützt.