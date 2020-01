Wechsel an der Spitze der Lauberhornrennen

Es sei eine «supercoole Situation», sagt Markus Lehmann. Alles, was die aktuellen Rennen betrifft, liegt noch in seiner Verantwortung. Doch jene Geschäfte, die künftige Rennen betreffen, delegiert er an seinen Nachfolger. Dieser heisst Andreas Mühlheim und hat sich bereits im Lauberhorn-Geschäftsführerbüro in Wengen eingenistet.