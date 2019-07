Wasser marsch!

215000 Pflanzen oder 100 pro Quadratmeter

Die Mittagspause lässt noch eine Stunde auf sich warten, und die Sonne brennt unbarmherzig vom Himmel. Die 30-Grad-Marke ist bereits erreicht, doch in den Treibhäusern von Stadtgrün an der Pestalozzistrasse, gleich neben dem Stadtfriedhof, ist es erstaunlich kühl. «Wir benutzen schattenspendende Gewebe und sorgen für eine gute Durchlüftung», sagt Walter Stalder, Leiter der Produktion bei Stadtgrün. Er und seine Mitarbeitenden haben die Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Wenn Madlen Roth beispielsweise neue Pflanzen für Kisten und Tröge braucht, deckt sie sich hier ein. Dasselbe gilt für den Friedhofunterhalt und den Blumenladen Blütenreich. 240 Stellenprozent umfasst die Produktion, wobei das Team mit Madlen Roth und Robin Mischler (total 180 Stellenprozent) in den Sommermonaten für die Sommerflorpflege unterstützt wird. Hinzu kommen die Mitarbeitenden, die sich noch in Ausbildung befinden.

Die Fläche, auf der die jungen Pflänzchen herangezogen werden, ist 2300 Quadratmeter gross, wovon 1700 Quadratmeter überdeckt sind. Die Zahlen, die Walter Stalder präsentieren kann, sind eindrücklich. So beläuft sich die jährliche Gesamtproduktion auf 215000 Pflanzen, aufgeteilt in 170000 Wechselflorpflanzen für Kisten, Tröge und Rabatten, 35000 Schnittblumen, 2000 Blumenzwiebeln, 1500 Gemüsesetzlinge, 6500 Primeln und andere mehrjährige Pflanzen.

«Das entspricht 100 Pflanzen pro Jahr und Quadratmeter», führt Stalder aus. Auch in der Produktion setzt Stadtgrün wo immer möglich auf Natur statt Chemie, indem Nützlinge wie Raubmilben und Schlupfwespen eingesetzt werden. «Bei gewissen Schädlingen machen wir damit bessere Erfahrungen als mit herkömmlichen Mitteln, und dies ohne Mehraufwand! Meine Stellvertreterin machte ihre Lehre in der biologisch-dynamischen Gartenbauschule Hünibach und kann ihre wertvollen Erfahrungen hier einbringen.» Selbstverständlich ist in der Stadtgrün-Produktion auch, dass das Regenwasser, das auf den Treibhäusern nach unten fliesst, aufgefangen und zum Giessen benutzt wird. Damit kann nicht nur der Verbrauch von Grund- und Quellwasser gesenkt werden, es ist auch besser für die Pflanzen: «Das Regenwasser ist weicher, weil es keinen Kalk enthält», erklärt Walter Stalder. (mi)