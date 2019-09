Waldpflege: Knochenarbeit, die allen dient

«Die IG Wald, Holz, Natur Region Thunersee hat sich zum Ziel gesetzt, Waldeigentümern rund um den Thunersee eine professionelle Informationsplattform anzubieten», hatte Christoph Stucki in der Einladung an Waldbesitzer, Holzverarbeiter, Burger-gemeinden und den Kanton geschrieben. Also für alle Interessierten, «die in irgendeiner Form mit dem Forstbetrieb Sigriswil-Reutigen zusammenarbeiten.» Die Faszination für den Wald erlebten die Gäste am Samstag im Seeholzwald der Burgerbäuert Faulensee. Wobei sich die Referenten einig waren: «Die Erholungsfunktion des Waldes dient allen.»