Vorhang auf fürs Schaufenster

Das lokale und regionale Gewerbe präsentiert sich an der 41. Gstaader Messe noch bis am Sonntag den Besuchern aus nah und fern. Die Tennishalle und das angrenzende Festivalzelt sind während der vier Messetage ein beliebter Treffpunkt.

Am Donnerstag trafen sich vorerst Aussteller, befreundete Gewerbevereine und Gäste aus Politik und der Privatwirtschaft in der Tennishalle zum gemeinsamen Apéro. An einzelnen Ausstellungsständen wurden die letzten Stäubchen weggewischt und Informationsstelen platziert.