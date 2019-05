Vor 50 Jahren: Neue Schiessanlage eröffnet

16.5.1969 Ein auswärtiger «Glüsteler» bohrte ein Guckloch in der Damentoilette bei der Haltestelle Strandbad, wurde entdeckt und konnte verhaftet werden.

16.5.1969 Vor kurzem wurde in Thun eine Damenperücken-Boutique eröffnet. Geleitet wird das Geschäft von Constant Blunier, gelernter Damencoiffeur. Im gesamten Oberland und in Thun fehlte bisher ein solches Geschäft. Die Boutique befindet sich im Bälliz 32.

16.5.1969 Am 17. Mai wurde am Bärenplatz das neue Damenmodehaus Thomi eröffnet. Der ehemalige Wollen- und Strickhof wurde umgebaut und an die heutigen Verhältnisse angepasst. Die Firma Thomi kaufte das ganze Haus, in dem in den oberen Stockwerken während 20 Jahren ein Hotelbetrieb untergebracht war. Der Verkaufsraum wurde in den 1. Stock ausgedehnt, der2. und der 3. Stock dienen als Atelier und Warenlager.

17.5.1969 Eine moderne Plastik, über 3 Meter hoch, aus buntfarbigem Plastik, wurde an der Muba stark beachtet. Die Plastik stammt von Heinz von Gunten, Grafiker aus Steffisburg. Die Lehrlinge der Kunststoffapparate-Firma Eschmann, Thun, führten die Plastik nach den Entwürfen von H. von Gunten aus. Das originelle Werk wird nach der Ausstellung in Basel auf dem Werksgelände der Firma im Gwatt aufgestellt.

21.5.1969 Am vergangenen Wochenende wurde an der Burgstrasse hinter dem Schloss die neue Simca-Garage eröffnet. Inhaber ist Paul Suter, Garagier, der in Spiezwiler bereits eine Garage besitzt. Bei der neuen Garage in Thun handelt es sich um eine Generalvertretung.