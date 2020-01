Vor 100 Jahren: Fürs billigere täglich Brot

«Darnach hat die Stadt Thun im eben vergangenen Jahr ausgegeben: für allgemein verbilligte Milch Fr. 11109, für Notstandsmilch Fr. 16776 und für Notstandsbrot Fr. 13741, zusammen also 41627 bare Franken für Milch und Brot, damit diese notwendigen Lebensmittel an die Bevölkerung billiger abgegeben werden können.»

Dass diese Aufwendungen nur einer kleinen Bevölkerungsschicht zugutekämen, könne man nicht einwenden, hiess es weiter. Von den total 10 883 Personen, die per 31. Dezember 1919 in Thun wohnten, hätten 3532 Notstandsmilch zu 30 Rappen und 6450 allgemein verbilligte Milch zu 39 Rappen bezogen.

Nur 750 Personen hätten unter Verzichtleistung auf öffentliche Hilfe den vollen Milchpreis von 45 bezahlt, 151 Selbstversorger seien hierbei nicht in Betracht gezogen worden. Den Mahnfinger aber hob der unbekannte Autor gegen bestimmte Vertreter der oberen Bevölkerungsschicht. Dass auch Leute mit einem jährlichen Einkommen von Fr. 50'000 auf die Milchverbilligung Anspruch erhöben, sei das Zeichen eines mehr oder weniger «heiligen» Egoismus unbekümmerter Bürger.

Was vor 100 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

5.1.1920: Der Gemeinderat teilt mit, dass mit Rücksicht auf die erfolgte Eingemeindung des Gemeindebezirks Strättligen die gesamte Verwaltung an die zuständigen Behörden und Amtsstellen von Thun übergehen.

9.1.1920: Im Juli 1780 liess die Stadt auf Anraten von Altratsherrn Heinrich Koch und Ratsherrn Rubin ein Gemach im Rathaus zur Erstellung der Stadtbibliothek einrichten. 1750 Bücher waren beisammen.

9.1.1920: Anno 1818 betrug die Einwohnerzahl von Thun 1936 Seelen (Strättligen zählte 891, Goldi­wil 750 und Schwendibach 108).

15.1.1920: Aus einer Statistik über den Wohnungsbedarf in Thun und Strättligen geht hervor, dass zurzeit 148 Familien andere Wohnungen benötigen, nämlich 40 Familien wegen Kündigung, 5 wegen Abbruch ihrer Wohnungen, 2, weil sie in Notwohnungen untergebracht sind.

17.1.1920: Der Bayrische Hof, das massive Gebäude mit Restaurant beim Viehmarkt, ist käuflich an die Herren G. Schwarz-Küpfer in Thun und Joh. Küpfer in Schlosswil übergegangen. Er gehörte der Brauerei Eberlbräu in München.

20.1.1920: Frauen und Töchter aus Thun nähen aus Bett- und Leibwäsche Kleider, damit diese an arme Leute ganz billig verkauft werden können.

22.1.1920: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass für die Dauer der Arbeitslosenunterstützung die Stellenvermittlung für die Gemeinde Thun mit Inbegriff von Strättligen der Gemeindeamtsstelle für Arbeitslosenfürsorge, dem städtischen Arbeitsamt (Polizei-Inspektorat) übertragen wird.

23.1.1920: G. Stähly-Rychen, Kunstmaler, Tiermaler, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Seine Lieblingsbeschäftigung war das Studium der Astronomie, über die er oft Abhandlungen schrieb, die gelegentlich auch im «Thuner Tagblatt» erschienen sind.

26.1.1920: Dr. med. Werner Jost aus Thun wurde zum Direktor und Chefarzt der aargauischen Tuberkulose-Heimstätte Barmelweid bei Aarau ernannt.

26.1.1920: Der Männerchor feierte anlässlich der Hauptversammlung das 90-Jahr-Jubiläum. Anwesend waren rund 50 Aktiv- und Passivmitglieder, ebenso das älteste Ehrenmitglied, Amtsschreiber Wirt.

30.1.1920: Fürsprecher Fritz Graber, Sohn von Lehrer Graber in Thun, ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Er studierte nach Absolvierung des Progymnasiums in Bern und Berlin.

Quelle: Stadtarchiv Thun