Von Mördern, die es messerscharf mögen

Aufführungen

Die Premiere findet am Dienstag, 11. Februar, um 14 Uhr in der Aula Heimberg am Altersnachmittag der Kirchgemeinde statt. Weitere Aufführungen in der Aula Heimberg am 13. Februar um 19.30 Uhr, am 28. Februar 19.30 Uhr und am 1. März um 14 Uhr. Infos zu den auswärtigen Gastspielen unter www.seniorentheaterheimberg.ch.