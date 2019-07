Von guten Wünschen und Luftballons

Ein Blick in die Vergangenheit, ein Blick in die Zukunft und eine grosse Feier für die Gegenwart: Am Freitag wurden 422 Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule Thun (WST) diplomiert und konnten diesen Anlass gemeinsam mit über 3000 Gästen und bei über 30 Grad im Schatten in der Stockhorn-Arena in Thun feiern. Zum ersten Mal in der Geschichte der WST feierten in diesem Jahr nämlich die 26 Abschlussklassen aus Thun und Gstaad gemeinsam ihre Diplomierung.