Von der Bibliothek zur Erlebniswelt

In einer Eröffnungsfeier mit Gästen unter anderem aus Politik und von Behörden hat Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) am Mittwochabend die neu gestaltete Infothek des Berufsberatungs- und Informationszentrums (BIZ) des Kantons Bern in Thun offiziell eröffnet. In ihrer Rede unterstrich sie die Wichtigkeit der Entwicklung von Laufbahngestaltungskompetenzen und der Bereitschaft des lebenslangen Lernens, heisst es in einer BIZ-Mitteilung.