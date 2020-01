Vom Radiobeitrag bis zum Randensaft

Kann Randensaft das Tauchen sicherer machen? Ist eine Radioreportage für Jugendliche heute noch möglich und wie dreht man eigentlich ein gutes Werbevideo? Solche und ähnliche Fragen haben sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der Wirtschafts- und der Fachmittelschule Thun in den letzten Monaten gestellt. Die Antworten darauf stellten sie am Freitag und Samstag in den Präsentationen ihrer Maturaarbeiten, der selbstständigen Arbeiten oder der Interdisziplinären Projektarbeiten (IDPA) vor.