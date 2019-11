Velolenkerin bei Unfall leicht verletzt

Am Montag um etwa 15.30 Uhr wollte in Thun eine Velolenkerin vom Trottoir neben dem Coop Pronto her auf die Aarefeldstrasse einbiegen. Hinter ihr befand sich ein Rollerfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision. Die Velolenkerin wurde dabei leicht verletzt. Sie begab sich zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig in ärztliche Behandlung.