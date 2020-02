Überforderte Halter, arme Hunde?

Ruedi Grütter war 30 Jahre lang Inhaber einer Hundeschule und hilft überforderten Haltern gerne, zum Beispiel in Form von Trainingstipps. Dazu muss er nicht einmal unbedingt vor Ort sein, ein Anruf kann bereits genügen. «Die, die wirklich wollen, das geht dann auch. Dann kann man ihnen helfen», sagt Grütter. Wenn die Halter aber abgeschlossen haben und sich ihrer Entscheidung sicher sind, sei meist nichts mehr zu machen. Das sei aber dann auch besser für den Hund, wenn sie das Tier abgeben.

Überforderte Halter

Auch was passiert, wenn sich Halter nicht eingestehen, dass sie überfordert sind, erlebt Ruedi Grütter immer wieder. Die meisten Tiere, die der Tierferienhof aufnimmt, sind beschlagnahmte Tiere. Oft wurden sie vernachlässigt, eingesperrt oder einfach schlecht behandelt. Auch solche Dinge seien immer wieder auf die Überforderung der Besitzer zurückzuführen. Da sei es ihm dann doch lieber, wenn der Hund abgegeben wird, bevor es zu spät ist.

«Bevor man sich ein Tier anschafft, muss man sich überlegen, was man denn überhaupt will.»Ruedi Grütter, Tierferienhof Rotachen

Zukünftigen Hundehaltern möchte er deshalb Folgendes mit auf den Weg geben: «Bevor man sich ein Tier anschafft, muss man sich überlegen, was man denn überhaupt will. Will ich denn immer mit ihm arbeiten gehen? Will ich denn jeden Tag mit ihm rausgehen? Diese Dinge muss man sich einfach überlegen.»

Des Weitern müsse man auch bedenken, welcher Hund eigentlich zu einem passt. Grob heisse das: Will ich einen kleinen, mittleren oder grossen Hund? Wenn man sich für eine Grösse entschieden hat, so geht es an die Feinteilung. Welche Rasse passt zu mir, was soll mein Hund können, und was muss ich erfüllen, damit ich auch für den Hund geeignet bin?

Um sicherzugehen, dass man als zukünftiger Halter nicht überfordert sein wird, gibt es also grundsätzlich ein Wundermittel: sich informieren. Und dies zur Genüge, über eine lange Zeit hinweg und auf verschiedenen Wegen. Nur wer seinen Hund kennt, weiss, worauf er sich einlässt, und kann sichergehen, dass er der Aufgabe, die ihm bevorsteht, gewachsen ist. Und sollte selbst all das nicht geklappt haben, so kann man immer noch Hilfe holen, bevor es zu spät ist. Zum Beispiel beim Tierferienhof Rotachen.

Lina Weber (17) wohnt in Goldiwil, besucht das Gymnasium Thun im Seefeld. Sie spielt Gitarre, liest, fotografiert.