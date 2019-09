Trommelwirbel und Auszeichnungen für die Besten

Schön aufgereiht machten sich die Tambouren am Dienstag im Burgsaal bereit, um die Kranz- und Preisverleihung der Thuner Kadetten einzutrommeln. Bereit auf der Bühne waren ebenso die Kadettenmusik und das zahlreiche Publikum – alle ausgestattet mit roten und weissen Nelken mit frischem Grün als Anstecker an der Uniform, an der Kadettenmütze oder ganz einfach an festlicher Kleidung. «Ihr habt an den Kadettentagen in Langenthal grossartige Leistungen erbracht», hielt Hans-Jürg Stettler, Präsident der Thuner Kadettenkommission, vorerst fest. Bevor er an seinem letzten Auftritt als Präsident einen Exkurs ins Flussbad Schwäbis, genannt «Schwäber», machte und dort quasi symbolisch und als Dank für die vielen Helfenden im Kadettenwesen und die Kadetten selber entsprechende Badetücher auslegte. «Wir haben ­immer sehr viel Unterstützung gespürt und mussten auch ausrüstungsmässig nicht darben», betonte Stettler mit Blick auf die Sponsoren, die Stadt Thun, die regionale Musikschule und die Militärbetriebe.