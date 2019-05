Traum-Nebenjob – trotz langen Tagen

Blaser ist ein sogenannter Ländter. Seine Hauptaufgabe ist es, das Schiffstau beim Anlegen am Poller festzumachen. «Das ist vor allem bei der dampfbetriebenen ‹Blümlisalp› wichtig, da sie beim Anlegen schwer zu manövrieren ist.» Ausserdem steht der 71-jährige Angestellte der BLS Schifffahrt den Reisenden für Auskünfte zur Verfügung. Und er ist für die Kundenlenkung verantwortlich. Früher arbeitete Niklaus Blaser auf der Polizeiwache in Thun.

Als er sich vor zehn Jahren frühpensio­nieren liess, suchte er für den dritten Lebensabschnitt eine neue Aufgabe. «Ich kannte den Kassier beim BLS-Häuschen hier bei der Ländte und fragte ihn an», erzählt Blaser, der als Ländter seinen «Traum-Nebenjob» gefunden hat. Das ist nicht selbstverständlich, denn während der Hauptsaison im Sommer bedeutet dies nicht selten 10-Stunden-Arbeitstage, bis abends um 21.30 Uhr jeweils das letzte Kursschiff eingelaufen ist.

Ländter gibt es am Thunersee nicht nur in Thun, sondern auch in Spiez und Interlaken-West. «Hier in Thun sind wir drei Pensionäre. Wir wechseln uns tageweise ab», sagt Blaser. Während der kurzen Winterschifffahrtssaison über Weihnachten/Neujahr seien sie auch an anderen Ländten rund um den See im Einsatz.

Doch wie kommen eigentlich jene Ländter, die im Erwerbsleben stehen, ausserhalb der Saison über die Runden? «Teilweise sind es Saisonniers. Es gibt aber auch jene Matrosen, die im Winterhalbjahr zum Beispiel als Maler, Schlosser oder Elektriker in der BLS-Werft arbeiten», erklärt der Steffisburger.

Wenn Niklaus Blaser selber dazu kommt, eine Schifffahrt zu geniessen, tut er dies am liebsten auf dem Rundkurs der «Blüemlere» am Sonntagmorgen. Sein Lieblingsschiff der BLS-Flotte ist hingegen – zum Erstaunen des Journalisten – jenes, das soeben abgelegt hat: Die MS Stadt Thun. «Sie hat in meinen Augen einfach am meisten Flair.»