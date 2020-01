Thuner Bücker-Fans abgeblitzt

Der gelbe Doppeldecker war in den letzten Jahren des Öftern in den Lüften ob Thun und dem Oberland zu beobachten – und der Bücker HB-UUD liess die Herzen vieler Fliegerfans höherschlagen. Die Doppeldecker des Typs Bücker 131 Jungmann wurden durch den deutschen Flugzeughersteller Claude Bücker entwickelt und ab 1934 in Berlin gebaut.