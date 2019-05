Thun beendet Städtepartnerschaft mit Gabrovo

Die Partnerschaft zwischen Thun und Gabrovo besteht laut einer Mitteilung der Stadt Thun seit 1996. Was mit Hilfslieferungen und «Hilfe zur Selbsthilfe» begann, wurde mit der Zeit zum Knowhow-Transfer, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte.

Als EU-Staat erhalte Bulgarien seit 2007 Unterstützungsgelder, schrieb die Stadt zur Begründung des Entscheides. Gleichzeitig sei es zunehmend schwierig geworden, engagierte neue Mitglieder für den Förderverein Thun-Gabrovo zu finden.

Die Partnerschaft mit Gabrovo endet spätestens per Ende 2019. Noch laufende Projekte werden abgeschlossen und die Koordinationsstelle in Thun aufgelöst. Noch offen ist, wie die 30'000 Franken, die pro Jahr für die Partnerschaft aufgewendet worden sind, in Zukunft verwendet werden.