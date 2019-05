Theater als Bad im Piranhabecken

Das Leben ist die Mühe nicht wert.» Es beginnt ein Spiel, das zum Bad im Piranhabecken mutiert. Zunächst versucht die Gruppe, Pierrette mit Gewalt zu besiegen. Dann kommt ihnen die Idee, in einem stillgelegten Sägewerk einen Berg der Bedeutung zu errichten, auf dem sie liebgewordene Dinge opfern.

Der oder die Entbehrende legt jeweils fest, wer als Nächstes entsagen muss. Je schmerzlicher der Verzicht ist, desto fieser fällt die nächste Opferaufgabe aus. Was harmlos mit Lauras kopfloser Puppe beginnt, schaukelt sich hoch in grausame Opfergaben. Ein Hund wird geköpft, ein Mitschüler verstümmelt und ein totes Kind ausgegraben. Am Ende geht das Sägewerk samt Pierrette in Flammen auf.

Jugendliche als Fanatiker

Im Erwachsenenalter erzeugen Menschen in ihrem Tun viel Lärm, um dieses Nichts mit mannigfaltigen Anschauungen zu übertönen. Allenfalls in Lebenskrisen fällt ihnen die Frage nach dem Sinn des Lebens auf die Füsse. Die Jugendlichen werden in «Nichts, was im Leben wichtig ist» zu Fanatikern wie so viele Erwachsene, die mit ihren religiösen oder anderweitigen Wahrheiten den Zweifel zu überdröhnen versuchen.

Regisseur Alex Truffer und der Präsident der Jungen Bühne Thun, Markus Rudin, faszinierte der Roman von Janne Teller (*1964) schon eine Weile. Im Erscheinungsjahr 2000 und die Jahre danach wurde das Buch heftig von Pädagogen diskutiert.

In Dänemark löste es einen Skandal aus. Vor allem die Frage, ob man einer jungen Leserschaft zumuten könne, sie mit seelischer und körperlicher Grausamkeit unter Kindern zu konfrontieren, erhitzte die Gemüter. In vielen Schulen in Dänemark, Frankreich und Norwegen darf das Buch nicht gelesen werden.

Unbedingter Wille zu spüren

Das Ensemble der Jungen Bühne Thun stellte sich der beinharten Aufgabe, «Nichts» auf die Bühne zu bringen, die sie grandios löste. Das Theaterstück wurde aus dem Hochdeutschen von den Akteuren selbst während der Proben in Mundart übersetzt. Einzig Anna Reschetko in der Rolle der Pierrette spricht Hochdeutsch.