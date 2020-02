Taucher säuberten den «Schwäber» Schnapsflaschen und Bierdosen: Mitglieder des Tauchclubs Thunersee TCT haben das Schwäbisbad in Thun entrümpelt. rop

Bei der Säuberungsaktion im Flussbad Schwäbis war Teamwork gefragt. Foto: zvg

Mitglieder des Tauchclubs Thunersee haben am Samstag das Flussbad Schwäbis von Unrat befreit. Systematisch durchkämmten sie den Grund der Aare und füllten ihre mitgebrachten Einkaufskörbli und Netztaschen. In den Behältern landeten mehrheitlich zerschlagene Flaschen und Bierdosen. Aber auch scharfkantige Büchsen und Messer sammelten die Taucher ein. Rund drei Stunden dauerte der freiwillige Einsatz. Zwei Abfallcontainer wurden dabei gefüllt. In zwei Wochen steht für den Tauchclub Thunersee der nächste Einsatz bevor: Im Hafen Lachen werden defekte Ankerketten ersetzt.

