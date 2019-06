STI-Busse sollen öfter fahren

Momentan wird die STI-Linie Wangelen–Heimenschwand nur während der Schulwochen bedient. Die Gemeinde Buchholterberg will beim Kanton beantragen, dass die Linienerweiterung in das reguläre Verkehrsangebot aufgenommen wird. Wie Gemeinderätin Monika Beutler die 39 an der Gemeindeversammlung anwesenden Stimmberechtigten informierte, sind die Fahrgastzahlen auf der Linie Heimenschwand–Wangelen sehr erfreulich.