«Sternen» erstrahlt in neuem Glanz

Eigentlich ist alles noch so wie früher – und doch sieht es ganz anders aus. Das Restaurant Pizzeria Sternen in Reidenbach bei Boltigen ist heller, einladender, frischer und wirkt neuer. Was ist passiert? Das Wirte-Ehepaar Silvia und Hatem Gaber haben den Sternen im April 2015 gekauft und im Juli des gleichen Jahres eröffnet.