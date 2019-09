Stephan Eicher im Duett mit Sophie Calle

Das Rahmenprogramm

Die neue Ausstellung dauert bis zum 1. Dezember. In dieser Zeit bietet das Kunstmuseum wiederum ein vielseitiges Rahmenprogramm. Dazu gehören Aktivitäten wie die morgige Teilnahme (12–19 Uhr) am «und»-Generationenfestival – zum Beispiel mit «Frame It!». Dieser Workshop thematisiert das Motto Upcycling mit Aus­stellungskatalogen. Am 15. September (15–17 Uhr) wird, inspiriert von Sophie Calles Werk «Chro­matic Diet», farbig gekocht und gegessen. Am 24. September startet um 19 Uhr der «und»-Ge­nerationentalk mit den Fotografen Reto Camenisch und Mélanie Baierlé. Am 26. Oktober (Kulturnacht) steht ab 16 Uhr ein Programm für Jung und Alt an. Am 2./3. November (je 14–16.30 Uhr) wartet ein Workshop mit Claudia Kühne, Musikerin und Performerin, auf. Am 13. November gibt es mit «Du, ich und Sophie» eine inter­kulturelle Begegnung. (sft)