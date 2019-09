Starke Konkurrenz macht der OHA zu schaffen

Die 60. Ausgabe der Oberländischen Herbstausstellung (OHA) ist Geschichte. Am Sonntagabend schloss die zweitgrösste Konsumgütermesse im Kanton Bern nach zehn Tagen ihre Türen. «Es war eine harte Messe», zog am Sonntag Ausstellerin Christine Vögeli, die mit ihrer Haushaltgerätefirma aus Unterseen seit 35 Jahren an der OHA mitmacht, ihre persönliche Bilanz. «Ich habe das Gefühl, es hat Jahr für Jahr immer weniger Besucher.»