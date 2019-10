Thun sucht Helfer für den Ironman

Die Vorbereitungen für den Ironman Switzerland Thun vom 12. Juli 2020 laufen bereits auf Hochtouren. An der Premiere in der Region Thun werden bis zu zweitausend Athletinnen und Athleten er­wartet.

Die Ironman Switzerland AG, die Stadt Thun, der Kanton und die Tourismus­organisationen versuchen, möglichst viele lokale Unterstützer zu gewinnen. Zu diesem Zweck finden für Interessierte nun nächste Woche zwei Informationsveranstaltungen statt.

Der Anlass vom kommenden Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Frachtraum Thun richtet sich in erster Linie an interessierte Anwohner und potenzielle Helfer. «Denn bei jedem Ironman sind zahlreiche motivierte Freiwillige im Einsatz, die mass­geblich zum Gelingen beitragen», schreiben die Stadt und die Ironman Switzerland AG in einer gemeinsamen Mitteilung. Um eine Anmeldung unter switzerland@ironmanvolunteers.com wird gebeten.