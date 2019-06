Stadt saniert die Neufeld-Siedlung

Verdichtung ist schwierig

Die Stadt prüfte auch die Option, die Siedlung abzubrechen und durch eine dichtere Bebauung zu ersetzen. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern wurde eine entsprechende Studie durchgeführt.

Diese zeigte auf, dass das Verdichtungspotenzial bei einem Ersatzneubau gering sei und in keinem vernünftigen Verhältnis zur Vernichtung der erhaltenswerten Bausubstanz stehe, so die Stadt. «Die Stadt entschied sich daher für eine punktuelle Renovation und eine erneute Prüfung der Situation in 25 Jahren», teilt sie weiter mit.

Neue Fenster und Belüftung

Vorgesehen sind die Sanierung der Dächer und der Ersatz der Fenster. Dank einer automatischen Wohnungsbelüftung sollen zudem Feuchteschäden künftig verhindert werden. Schliesslich soll auch der Aussenraum attraktiver und sicherer werden. So werde das Areal durch den Abbruch einiger Gartenschuppen übersichtlicher.

Die nicht mehr funktionierende Abfallsammelstelle werde erneuert und mit der Autoparkierung zentral am Mövenweg konzentriert. Der Schwanenweg werde autofrei. An­grenzend an den Kindergarten baut die Stadt zudem einen neuen Spielplatz.

Start im Frühjahr 2020

Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2020 starten und dauern voraussichtlich bis im Frühling 2021. Die Sanierung erfolgt in bewohntem Zustand. Die Sanierungskosten belaufen sich gemäss Angaben der Stadt auf rund 5,8 Millionen Franken und sind im Aufgaben- und Finanzplan 2019–2022 eingestellt. Den er­forderlichen Investitionsanteil in Höhe von 165000 Franken hat der Gemeinderat genehmigt

Die Siedlung Neufeld wurde von 1944 bis 1949 im Auftrag der Stadt Thun etappenweise von Peter Lanzrein gebaut. 2007 wurde der nördliche Teil der Siedlung verkauft.