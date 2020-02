Seit 37 Jahren lässt ihn Curling nicht mehr los

Dank einem Kollegen aus der Grundschule entdeckte Marc Haudenschild aus Thun vor 37 Jahren seine Freude am Curlen. «Er hatte eines Tages gefragt, ob jemand Lust habe, curlen zu gehen», erzählt Haudenschild von seinen Anfängen mit der Wintersportart. Damals sei er gerade 14 Jahre alt gewesen und noch etwas schüchtern, sagt er lächelnd. Die Leidenschaft für den Nischensport entfachte sich damals aber rasant in ihm, und er wurde bald in einem Team aufgenommen. «Das war der Start unserer erfolgreichen Juniorenkarriere», sagt er in Gedanken versunken.