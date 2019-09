Segler vom Boot gefallen und verstorben

Am frühen Freitagabend ist in im Gwatt bei Thun ein Segler verunfallt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei der Mann um ca. 16.15 Uhr von einem Schiff in den Thunersee gefallen. Die Seerettung Thunersee konnten den im Wasser treibenden Mann rasch lokalisieren, bergen und an Land bringen. Trotz der Reanimationsmassnahmen, welche ein Team der Sanität am Hafen Hilterfingen fortführte, konnte ein Arzt schliesslich nur noch den Tod des Mannes feststellen.