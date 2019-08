Schwarze Zahlen für Seespiele

«Der Vorverkauf lief bereits im Herbst 2018 gut an. Nachdem wir im März schon rund ein Drittel der Plätze gefüllt hatten, beschlossen wir, analog der letzten Saison die Tribüne von knapp 2400 auf 2700 Plätze zu vergrössern.» Mit diesen Worten lässt sich Angelo Stamera, Geschäftsführer der Thunerseespiele, in der Bilanzmedienmitteilung zur abgelaufenen Spielzeit zitieren – und fügt an: «Aufgrund der positiven Kritiken und des durchwegs schönen Wetters lief der Ticketverkauf auch nach der Premiere sehr gut weiter.» So wurde die Inszenierung mit der neuen Fassung von «Ich war noch niemals in New York» vom 10. Juli bis 24. August zu einer richtigen Erfolgsgeschichte.