Schiesst der Kanton das Ruag-Hochhaus ab?

In Thun ist ein Streit um das Leuchtturmprojekt auf dem kantonalen Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Thun-Nord im Gang. Rückblick: Seit 2013 plant die Stadt zusammen mit der Ruag, einer Fachjury sowie der Halter AG aus Bern als Investorin ein Projekt für Geschäftsliegenschaften an der Allmendstrasse, hinter dem General-Herzog-Haus in Richtung Stadt Thun, auf dem Baufeld B3 des ESP Thun-Nord. Ende 2017 reichte die Stadt eine Teilüberbauungsordnung für dieses Baufeld beim kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) ein. Kern ist ein 55 Meter hohes Geschäftshaus. Rundum lässt die Teilüberbauungsordnung Arbeitsnutzungen in Gebäuden mit einer Höhe bis maximal 18 Meter zu. Das Projekt basiert auf dem Projekt «Weitsicht», mit dem die Halter AG zusammen mit der Bauart Architekten und Planer AG aus Bern den Architekturwettbewerb für das Areal gewonnen hatte.