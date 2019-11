Schadaugärtnerei: Bewilligung wird verlängert

Noch bis am 30. November können sich Interessierte an einer Zwischennutzung des Schadaugärtnerei-Areals ab 2020 mit einem Konzeptvorschlag für ihr Projekt bei der Stadt bewerben. Parallel zur Neuordnung der Zwischennutzung arbeitet eine Projektgruppe an der weiteren Arealentwicklung. Erste Resultate werden voraussichtlich im nächsten Jahr vorliegen.