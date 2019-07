Russe erhöht Druck auf Meyer Burger

Bei Meyer Burger geht es Schlag auf Schlag: Am letzten Montag gab die Firmenleitung nach enttäuschenden Halbjahreszahlen bekannt, sie werde alle strategischen Optionen prüfen, insbesondere ein Zusammengehen mit industriellen Partnern. Am Mittwoch teilte die Beteiligungsgesellschaft Sentis des russischen Investors Petr Kondrashev mit, sie wolle bei der nächsten Generalversammlung zwei Vertreter, Anton Karl und Mark Kerekes, in den Verwaltungsrat wählen lassen. Am Donnerstag ergänzte Sentis, sie habe den Anteil an Meyer Burger erhöht und mit der Fondsgesellschaft Teutonia Opportunity sowie weiteren privaten Teilhabern eine Aktionärsgruppe gebildet, die zusammen über 10 Prozent der Stimmrechte verfüge.