Restaurierung der Klosterkirche als Musterbeispiel

«Die Arbeiten am Chor sind exemplarisch für das Zusammenspiel verschiedenster Fachleute», heisst es in der Mitteilung. Deshalb steht die Klosterkirche im Zentrum der fünften Veranstaltung des Führungszyklus «Ortstermin Fachwerk» der Denkmalpflege.

Der Lehrgang «Handwerk in der Denkmalpflege» soll Berufsleuten das nötige Rüstzeug vermitteln. An der rund einstündigen Führung nächsten Donnerstag um 17.30 Uhr geben die Fachleute Einblick in ihr Arbeitsfeld.