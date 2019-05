«Resignieren ist bequem»

Aus der Komfortzone gehen, dies war das Motto am 18. Stiftungssymposium im KKThun.

Wieso wir (fast) alles wissen und doch (so) wenig tun, darüber diskutierten am Dienstagabend im vollen Schadausaal Barbara Bleisch, Philosophin und Moderatorin «Sternstunde Philosophie» (SRF), Veronika Brandstätter-Morawietz, Psychologieprofessorin an der Universität Zürich, und Thomas Vellacott, CEO WWF Schweiz.