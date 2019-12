Ran an die Bouletten!

Oma Fritzes Lieblingslied

Noch ist nicht ganz klar, wohin die Reise gehen soll. Wird es klamaukig? Der rutschende Rock, den die Künstlerin immer wieder in Richtung Achseln zieht, oder das vernuschelte Wort Obstsmoothie könnten drauf schliessen lassen. Oder bahnt sich ein Liederabend an? Bestens bei Stimme und Fingerfertigkeit am betagten Klavier singt Claire eigene Lieder, und immer wieder klingt der UFA-Hit von 1932 «Irgendwo auf der Welt gibts ein kleines bisschen Glück» an. «Denn det is Oma Fritzes Lieblingslied jewesen», klärt Claire auf. Um die Grossmutter, die eigentlich Friederike hiess, ranken sich so manche Erinnerungen. «Sie sah aus wie icke, nur mit Falten, und erzählte mir das Märchen von Schneeweisschen und Rosenkohl.»

«Mach dein Ding!»

Das ist noch lustig, doch im Laufe des Programms lockt die Künstlerin ihr Publikum in ein melancholisch-tiefes Terrain. «Haben Sie sich gewünscht, was Sie gewählt haben?», will sie von den Anwesenden wissen. Oma Fritz habe immer Zeit für sie gehabt und sie in ihrem Tun bestärkt: «Mach dein Ding.» «Wo bleibt eigentlich die Musik, wenn man sie gehört hat?», sinniert Claire, und «Ratschläge sind auch Schläge, sag icke». Doch bevor es allzu beklemmend wird, singt die Künstlerin «Lach dir einen Ast, setz dir druff und baumle mit de Beene» oder «Der Hintern bleibt auf alle Fälle hinten». Zwischendurch schwingt sie sich mit ihrem Tagebuch bewaffnet aufs Klavier und lässt ein Stückchen Tupfenschlüpfer aufblitzen.

«Als Teenie war ich zu nichts zu gebrauchen und zu allem fähig.»Claire alias Judith Bach in der Alten Oele in Thun

Im letzten Teil wagt sich ­Claire zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer ans Berndeutsche. In Baalin ginge man zum Bäcker mit «Ick kriege fünf Schrippen. Die kriegt man dann auch – direkt in die Fresse». Hierzulande höre sich das ganz anders an, weiss die Absolventin der Scuola Dimitri und mimt eine Einheimische mit all den üblichen Merssivielmals und Äxgüsis eines Schweizer Gipfeli-Kaufvorgangs.

Das Liebeslied über einen Deutschen und einen Thuner Matrosen endet traurig. Denn als die beiden die Sprache des anderen gelernt hatten, war es mit der Liebe vorbei. «Liebe ist, wenn man aussieht wie ein Kartoffelsack, und du angeschaut wirst wie ne heisse Fritte», lacht die kleine grosse Frau. Dann erklingt nochmals «Irgendwo auf der Welt gibts ein kleines bisschen Glück ...», bis ein begeisterter Applaus losbricht, in den sich eine grosse Portion Zuneigung geschlichen hat.

