Rätseln, naschen und die Stadt kennen lernen

«Was trug früher ein Bärner Meitschi auf dem Kopf?» Diese Frage steht auf einem Blatt Papier, mit dem der Food-Trail beim Bahnhof Thun beginnt. Gesucht werde ein Lebensmittel, das am Sonntag auf jedem Frühstückstisch im Kanton Bern liege, heisst es weiter. Nun gilt es, den Ort zu finden, an dem dieses Lebensmittel verkauft wird, und ein Exemplar in Empfang zu nehmen.