Qualitätslabel für Kunst- und Sportklassen

Für Talente

Die Kunst- und Sportklassen Thun stehen talentierten Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Berner Oberland zur Verfügung. Die Talente absolvieren die Schulausbildung in ihrer Stammklasse an der OS Progymatte und werden in den Fachbereichen Gestalten, Musik und Sport individuell gefördert, um ihre Fertigkeiten auf hohem Niveau entwickeln zu können.

Hierbei wird mit den Kunst- und Sportpartnern Musikschule Region Thun, FC Thun Berner Oberland, HC Dragon Thun, UHC Thun, Wacker Thun und DHB Rotweiss Thun zusammengearbeitet. K+S-Koordinator Jürg Schmid und die OS Progymatte sind bestrebt, in Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen auch künftig ein möglichst breit gefächertes Angebot für verschiedene Kunst- und Sportbereiche anbieten zu können, um die Bedürfnisse, auch im Bereich Individualsportarten, zu erfüllen.

Die Stadt Thun unterstützt das Ziel, dieses Angebot zu stärken und weiterzuentwickeln, und bietet gemäss städtischem Sportleitbild die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen.

Das Label «Swiss Olympic Partner School» erhalten Bildungsinstitutionen, die mit einem flexiblen und koordinierten Schulangebot sowie einem leistungssportfreundlichen Umfeld sicherstellen, dass Sporttalente sowohl ihre schulischen Leistungsziele erreichen als auch über genügend zeitliche Ressourcen für ein gezieltes Leistungstraining verfügen. (pd)