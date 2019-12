Punk für die Kleinen und der 46-Minuten-Trick

Jetzt bedienen sich Sänger/Gitarrist Jamous T.B., Sänger/Bassist Brownie und Sänger/Drummer Avarel nach eigenen Angaben «des höchstwahrscheinlich oberbilligsten Tricks aus dem Rockmusik-Fundus»: Acht Jahre nach der Auflösung gibt es – «zack!» – die «25th Anniversary of the Tight Finks Show»! Doch wie klingen die Tight Finks anno 2019? Ruhiger, langsamer? Oder gar lauter, schneller? Nichts da: «Wir klingen genau so wie immer», beteuert Jamous T.B., «es wird alles dargeboten, was wir früher auch konnten.»

«Kindliche» Musik

Trotzdem: Ganz alles wird nicht sein wie früher. Nebst dem regulären Konzert morgen Samstag treten die Tight Finks nämlich am Sonntagnachmittag nochmals im Mokka auf – in der Reihe «Konzerte für Familien». Das wirft die Frage auf: Wie bringt man einer Horde Dreikäsehochs den Punkrock näher? Jamous T.B. spricht erst mal von einer Ehre, in diesem Rahmen auftreten zu können. Dann von einer Herausforderung. Und erklärt schliesslich: «Wir haben in unseren alten Liedern gewühlt und gekuckt, wo es Texte mit Schlagwörtern gibt, die Kindern gefallen könnten.»

Ein paar «Baby Baby» und «Ooooh Ooooh» und «Yeah Yeah» oder «Spiderman» und «Superman» finde man schnell mal – und so hofft das Trio, dass die Kleinen (und Grossen) ab dem ersten Lied viel mitsingen können. Und überhaupt: «Der Punkrock der alten englischen Schule Ende der 70er-Jahre war immer einfache und durchaus ‹kindliche› Musik», führt Jamous T.B. aus, «das hat uns ja auch fasziniert und dazu gebracht, ebendiese Musik zu spielen.» Sollte also am Sonntagnachmittag alles nach Plan verlaufen, dann gebe es ein paar Kinder mehr, die ihre Eltern bäten, die alte Punkrock-Plattensammlung vom Dachboden zu holen.

Das Zitat überlisten

Ganz neu ist das Comeback-Gefühl für die Tight Finks übrigens nicht. Eine erste Rückkehr gab es nämlich vor einem Jahr, als sie ein Angebot erhielten, mit der US-Punkband The Briefs im Dachstock der Reitschule Bern zu spielen. The Briefs waren zuvor ebenfalls jahrelang nicht mehr aktiv gewesen – es standen also zwei Ex-Bands auf der gleichen Bühne. Alles sei sehr entspannt gewesen, erinnert sich Jamous T.B. Und erfolgreich. «Es fühlte sich an, als hätten wir gar nie eine Pause gehabt.» Dabei sei die Idee entstanden, ab und zu Konzerte zu spielen an für die Band wichtigen Orten.

«Und für uns ist natürlich das Mokka schlichtweg der wichtigste Ort, da hat uns ab Anfang der 90er-Jahre der MC Anliker ganz schön musikalisch ‹erzogen›, es ist quasi unsere Wiege», sagt der Tight-Finks-Gitarrist. Bleibt eine letzte Frage: Wenn Schlagwerker Avarel schon in jungen Jahren andeutete, dass man nach 45 Minuten Punkrock auf der Bühne reif fürs Sauerstoffzelt sei – wie machen das die Tight Finks heute als Ü-40er? Ganz einfach: «Wir spielen 46 Minuten oder länger, dadurch überlisten wir dieses Zitat», antwortet Jamous T.B. Und fügt schmunzelnd an: «Zum Glück kriegen wir unsere altersbedingten ‹Bräschte› für die Zeitspanne eines Konzertes in den Griff, daher alles im grünen Bereich!»

Tight Finks im Mokka: Samstag, 21 Uhr, sowie Sonntag, 16 Uhr (Konzert für Familien). Der Samstag ist ausverkauft; für den Sonntag wird empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen – www.mokka.ch.