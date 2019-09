Pfarrerin Sabina Ingold eingesetzt

Das Salz der Erde

In seiner Predigt warf Pfarrer Hirzberger die Frage auf, wie viel Salz der Mensch brauche. Mit dem Gleichnis von Jesus: «Ihr seid das Salz der Erde», knüpfte die neue Pfarrerin daran an. Damit zeigte sie symbolisch auf, dass das Leben in der Gemeinschaft und das Aufeinanderzugehen genauso wichtig seien wie das Salz.

Wurde in der Kirche Schönau eingesetzt: Pfarrerin Sabina Ingold. Foto: PD

Die Kirche müsse ihren Platz und ihre Bedeutung in der heutigen Gesellschaft neu finden, bezeichnete sie als eine der Herausforderungen. «Ich will mit Begeisterung und Liebe mein Amt versehen und freue mich auf die Zukunft mit euch», versprach die 33-jährige Theologin.

Zeit haben

Pfarrer Heinz Leuenberger, Kirchgemeinderatspräsident Thun-Stadt, skizzierte die Erwartungen an die neue Pfarrerin und zeichnete ein Bild, wie er sich die heutige Kirche vorstelle. Unter anderem sind ihm die Gemeinschaft und die gegenseitige Unterstützung wichtig.

«Es gilt sich Zeit zu nehmen für Menschen, die unsere Hilfe brauchen», betonte er. In seiner Grussbotschaft hob Regierungsstatthalter Marc Fritschi das gute Einvernehmen zwischen Staat und Kirche im Kanton Bern hervor.

Zum Beginn des kirchlichen Unterrichts wurden die Zweitklässler von Pfarrerin Silvia ­Junger und Katechetin Marie-Luise Rüegsegger begrüsst. Sie alle durften ein Schäfli mit nach Hause nehmen. Musikalisch an der Orgel umrahmt wurde die Feier durch Martin von Niederhäusern.