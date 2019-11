Pfarrerin Barbara Zanetti feierlich eingesetzt

«Singet dem Herrn ein neues Lied.» Dieser Vers aus Psalm 98 habe sie in der Tiefgründigkeit seiner Aussage immer mehr beschäftigt und angeregt, sagte Pfarrerin Barbara Zanetti am Sonntag bei ihrer Amtseinsetzung in der Kirche Goldiwil.

Unter diesem Motto wolle sie ihre seelsorgerische Tätigkeit ausüben. Das Lied habe mit der Grundaufgabe als Pfarrerin zu tun, nämlich die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkünden.

Jesus als Musiker

Dabei griff Barbara Zanetti auf ein Bild aus frühchristlichen Quellen zurück, wonach Jesus oft den Vergleich mit der Musik im Zusammenhang mit seinen Aufgaben herangezogen habe. Er betrachtete sich als Musiker, der die Saiten unserer Seele in Schwingung versetzen könne. Das sei die Grundlage dafür, dass wir dem Herrn ein neues Lied singen können.