Perlen, wo Kutschen standen

Das Winterkino Schloss Oberhofen hat sich etabliert. So startet es am kommenden Freitag bereits in die zehnte Saison. Während zehn Wochen können die Gäste jeweils am Freitag im geheizten Raum, wo einst die Kutschen standen, sorgfältig ausgewählte Filmperlen geniessen. Dabei werden die vergangenen Themen wie Liebe, Glaube, Musik, Familie und weitere wieder aufgenommen.