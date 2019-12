Ogi begeistert die Leute noch immer

Die Verdienste von Alt-Bundesrat Adolf Ogi in Tourismus, Sport, Politik und Gesellschaft sind gross. In seiner Rede zum Thema «Führung praktisch umgesetzt» im Rahmen der Spiezer Sternstunde 2019 des Kaufmännischen Verbandes Bern in der Wirtschaftsschule Thun liess er seine Lebensstationen Revue passieren.