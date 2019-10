Nur noch einspurig, dafür sicherer

Nicht mehr zweispurig

Dank baulichen Massnahmen soll die Verkehrssicherheit in der ­erneuerten Kreuzung erreicht werden. Zum einen wird auf der Strättligenstrasse die Mittelinsel vergrössert, zum anderen werden die Trottoirs um eine Art Schotterfläche verbreitert. In der Folge werden die beiden Fahrspuren beim Einbiegen in Richtung Innenstadt und in Richtung Spiez schmaler. «Dies verhindert künftig das zweispurige Befahren dieser Bereiche auf der Strättligenstrasse bei der Kreuzung und zwingt die Autolenkenden, die Geschwindigkeit für die Einfahrt auf die Gwattstrasse zu ­reduzieren», schreibt die Stadt in ihrer Medienmitteilung von gestern.

«Mit diesen verschiedenen Massnahmen», sagt Torsten Ertl, «wird die Kreuzung letztendlich für alle Beteiligten übersicht­licher und vor ­allem für die Fussgängerinnen und Fussgänger beim Passieren der Zebra­streifen sicherer.»