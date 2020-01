Nur einer konnte vom Raubüberfall wissen

«Es galt abzuklären, was erwiesen ist und was nicht, als im Mai 2018 der Volg-Laden in Goldiwil überfallen wurde», sagte Gerichtspräsident Jürg Santschi am Mittwoch bei der Urteilseröffnung. Die Kernfrage sei gewesen, wer wann und was von dem geplanten Überfall gewusst habe.