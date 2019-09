Neue TKV-Kunstblattserie lanciert

Karin Baumann präsentierte die Rechnung. Durch einen Mitgliederrückgang sind knapp 1000 Franken weniger an Mitgliederbeiträgen eingegangen. Grosszügige Spenden fingen dies etwas auf, trotzdem wurden 10000 Franken aus Rückstellungen aufgelöst. Somit konnte – bei einem Aufwand von 47894 Franken – ein Plus von 302 Franken verbucht werden. Die Rechnung wurde einstimmig angenommen.

Baumann neu im Vorstand

Denise Baumann wurde als Verantwortliche für den Täntsch neu in den Vorstand gewählt. Zudem wurde der ganze Vorstand für zwei Jahre wiedergewählt – ausser Präsident Stefan Bütler. Er stellt sich nur noch für ein Jahr zur Verfügung und wird an der nächsten HV seinen Nachfolger vorstellen. Im Gedenken an den im Juni verstorbenen TKV-Gründungspräsidenten Rudolf Meyer würdigte Bütler dessen grosses Engagement für das Kadettenwesen in Thun. Er sei auch Initiant der Kunstblätter gewesen, so Bütler. David Häfliger präsentierte die ersten Ränge des Kleinkaliberschiessens: Von den 224 Teilnehmenden hat Ruedi Guldimann mit 100,5 Punkten am besten abgeschnitten. Zweiter wurde Florian Jutzi und Dritte Sandra Blum.