Neue Spielfelder werden eingeweiht

Nach knapp einjähriger Bauzeit kann die Stadt Thun die zwei neuen Kunstrasen-Spielfelder bei der Stockhorn-Arena am 17. August eröffnen. Am Morgen steht ein Turnier der Juniorinnen und Junioren der Thuner Fussballvereine auf dem Programm. Um 12 Uhr ist Anpfiff des Plauschmatchs zwischen dem FC Stadtrat/Stadtverwaltung und den Altherren des FC Allmendingen und des FC Rot-Schwarz. «Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen», betont die Stadt in ihrer Medienmitteilung vom Montag. Am Nachmittag gibt es zudem die Möglichkeit, American Football und Rugby auszuprobieren. Für das leibliche Wohl sind die Sportvereine besorgt.