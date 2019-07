Neue Profis in Gärten und Treibhäusern

Das Berner Oberland hat neue Spezialisten in Sachen Grün. «Ich begrüsse vorab die Eltern, die ihre Sprösslinge durchgebracht haben», sagte Urs Ziegler, Vizepräsident des Unternehmerverbandes Gärtner Schweiz Berner Oberland und Oberwallis, an der Lehrabschlussfeier in Thun. Die Lacher in der rappelvollen Aula des Berufsbildungszentrums IDM hatte er auf seiner Seite.