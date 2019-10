Im Thuner Bälliz steht eine weitere Baustelle an. Nachdem die Leinenweberei ihr alteingesessenes Geschäft im Bälliz Nummer 19 wegen ungenügender Wirtschaftlichkeit geschlossen hatte, wurde die Liegenschaft an die Gertsch & Gertsch AG aus Hünenberg verkauft. Diese ist auf Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Projektierung und Verkauf von Immobilien und Grundstücken spezialisiert. Sie hat in Thun schon verschiedene Liegenschaften übernommen und auf Vordermann gebracht.